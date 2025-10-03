"Новости дня": проходка тоннеля началась на участке будущей графитовой линии метро Москвы

Между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" будущей графитовой линии метро Москвы началась проходка правого перегонного тоннеля. Щит "София" проложит путь длиной чуть больше 2,5 километра.

Скоро также начнется проходка до станции "Строгино" под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

Новая Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском. Ее длина составит почти 28 километров. Подробнее – в программе "Новости дня".