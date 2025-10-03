Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 04:10

Транспорт

"Новости дня": проходка тоннеля началась на участке будущей графитовой линии метро Москвы

"Новости дня": проходка тоннеля началась на участке будущей графитовой линии метро Москвы

АГН "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям

В День метростроителя в Москве начали новую проходку на Рублево-Архангельской линии

Таксисты попросили расширить список разрешенных в РФ автомобилей для перевозки пассажиров

БКЛ в Москве стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире

В Калининграде планируют выпускать автомобили бренда Jetour

До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов отрасли

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

"Деньги 24": Минпромторг утвердил первый список машин для работы в такси

Между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" будущей графитовой линии метро Москвы началась проходка правого перегонного тоннеля. Щит "София" проложит путь длиной чуть больше 2,5 километра.

Скоро также начнется проходка до станции "Строгино" под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

Новая Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском. Ее длина составит почти 28 километров. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика