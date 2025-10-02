Форма поиска по сайту

02 октября, 04:10

"Новости дня": детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

В Южном Бутове построили детский сад на 150 мест. Родители уже водят своих малышей в новое здание на Варшавском шоссе.

Учреждение расположено рядом с жилым комплексом. В трехэтажном здании есть шесть помещений для групп, буфет, игровой, физкультурный и музыкальный залы, а также спальни и медпункт.

Рядом обустроили прогулочные зоны с навесами, игровыми комплексами и две спортплощадки. На территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники.

