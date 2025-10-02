"Новости дня": строительство Проектируемого проезда № 963 стартовало на юге Москвы

У жителей района Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Там начинается строительство Проектируемого проезда № 963.

Он свяжет Каширское шоссе и Елецкую улицу. Новая дорога будет двухполосной, по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов обустроят тротуары. В будущем по проезду планируют запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро.

