02 октября, 01:10

Транспорт

"Новости дня": строительство Проектируемого проезда № 963 стартовало на юге Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

У жителей района Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Там начинается строительство Проектируемого проезда № 963.

Он свяжет Каширское шоссе и Елецкую улицу. Новая дорога будет двухполосной, по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов обустроят тротуары. В будущем по проезду планируют запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
