02 октября, 01:10Транспорт
"Новости дня": строительство Проектируемого проезда № 963 стартовало на юге Москвы
У жителей района Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Там начинается строительство Проектируемого проезда № 963.
Он свяжет Каширское шоссе и Елецкую улицу. Новая дорога будет двухполосной, по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов обустроят тротуары. В будущем по проезду планируют запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро.
Подробнее – в программе "Новости дня".