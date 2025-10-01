Форма поиска по сайту

01 октября, 12:15

"Новости дня": на Комсомольской площади начался ремонт подземного пешеходного перехода

На Комсомольской площади начался ремонт подземного пешеходного перехода. Он соединяет Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, а также станцию метро и остановки наземного транспорта. Ежедневно переходом пользуются тысячи пассажиров. Поэтому полностью его закрывать на время работ не будут.

Протяженность перехода составляет почти 100 метров. Его реконструкцию будут проводить поэтапно. На стенах и колоннах заменят облицовку, обновят потолок и гранитный пол, а плиты перекрытий укрепят с помощью специальных материалов. Кроме того, отремонтируют инженерные коммуникации. Все работы планируют завершить до конца декабря.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

