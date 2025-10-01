"Новости дня": в Орехове-Борисове Северном благоустроят территорию возле метро

Территория возле станции метро "Домодедовская" в районе Орехово-Борисово Северное преображается в рамках программы благоустройства. На всех пешеходных переходах установили контрастное освещение для безопасности в темное время суток, а старую плитку заменили на ровные тротуары.

В зоне отдыха появятся шесть новых площадок: три детские, две спортивные и одна для воркаута. За последние десять лет в столице благоустроили территории у 450 транспортных объектов, а в планах на этот год еще 40. Подробнее – в программе "Новости дня"