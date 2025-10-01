Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 16:05

Город

"Новости дня": в Орехове-Борисове Северном благоустроят территорию возле метро

"Новости дня": в Орехове-Борисове Северном благоустроят территорию возле метро

"Атмосфера": 11 градусов ожидается днем 2 октября

Мужчину заметили на стреле башенного крана на стройке в Марьине

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

Собянин сообщил о возвращении в Москву ушедшего из столицы бизнеса

Россияне смогут подать заявление на визу в Чехию в консульский отдел посольства в Москве

УК проверила подземную парковку московского ЖК на наличие коммерческой деятельности

"Мой район. Место встречи": Останкинский район с Денисом Клявером

Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября в Москве

Жителям и гостям столицы рассказали о зимних тарифах речного электротранспорта

Территория возле станции метро "Домодедовская" в районе Орехово-Борисово Северное преображается в рамках программы благоустройства. На всех пешеходных переходах установили контрастное освещение для безопасности в темное время суток, а старую плитку заменили на ровные тротуары.

В зоне отдыха появятся шесть новых площадок: три детские, две спортивные и одна для воркаута. За последние десять лет в столице благоустроили территории у 450 транспортных объектов, а в планах на этот год еще 40. Подробнее – в программе "Новости дня"

Читайте также
Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика