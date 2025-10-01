Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 04:15

Транспорт

"Новости дня": в России изменятся правила по отзыву водительских прав

"Новости дня": в России изменятся правила по отзыву водительских прав

На "Госуслугах" появился раздел для автовладельцев, которые хотят легализовать тюнинг

Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица" 4 и 5 октября

Эксперт рассказал, когда нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю

"Деньги 24": россияне купили рекордное количество новых автомобилей

"Новости дня": новые дороги свяжут жилые кварталы с платформой МЦД-4 Новопеределкино

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 сентября

Московские службы усилили мониторинг за состоянием дорог из-за заморозков

В России предложили запретить комбинацию цифр "666" на автомобильных номерах

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

В России изменятся правила, которые позволяют аннулировать водительские права. Это может произойти в том случае, если у автомобилиста выявлены опасные заболевания, в том числе психические расстройства или проблемы со зрением.

Для этого сейчас создают единую систему, которая будет автоматически сверять данные медучреждений и МВД. На лечение, выздоровление и реабилитацию водителей будет выделяться месяц.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортавтовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика