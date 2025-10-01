"Новости дня": в России изменятся правила по отзыву водительских прав

В России изменятся правила, которые позволяют аннулировать водительские права. Это может произойти в том случае, если у автомобилиста выявлены опасные заболевания, в том числе психические расстройства или проблемы со зрением.

Для этого сейчас создают единую систему, которая будет автоматически сверять данные медучреждений и МВД. На лечение, выздоровление и реабилитацию водителей будет выделяться месяц.

