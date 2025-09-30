"Новости дня": новый учебный корпус построили в Преображенском районе

В Преображенском районе построили новый учебный корпус на Второй Пугачевской улице. Здание сможет принять 400 учеников старших классов. Для них создали универсальные кабинеты, робокласс, IT-полигон, лаборатории и медиатеку.

В распоряжении школьников будут компьютеры, ноутбуки, оборудование для 3D-сканирования и 3D-моделирования, а также медицинские тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи и эвакуации пострадавших.

Подробнее – в программе "Новости дня".