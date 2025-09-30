"Новости дня": новый дом по реновации начали заселять на Загорьевской улице

Новый дом по реновации начали заселять на Загорьевской улице В Москве. Он находится рядом с Герценским парком и Яблоневым садом.

Переехали уже более 60 семей, впервые осмотреть свои будущие квартиры они пришли в июне. В новом ЖК чуть более 100 квартир. С переездом москвичам помогал городской сервис.

Всего реновация в Бирюлеве Восточном охватила 17 старых домов. Это почти 2 тысячи жителей. Подробнее – в программе "Новости дня".