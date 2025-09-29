"Новости дня": в Бирюлеве Восточном начали заселять новый дом по реновации

В районе Бирюлево Восточное начали заселять новый дом по программе реновации на Загорьевской улице. Рядом находятся Герценский парк и Яблоневый сад, поблизости – школы, поликлиники и кафе. В новый дом уже переехали более 60 семей.

Осмотреть свои будущие квартиры москвичи смогли еще в июне, многие пришли буквально из соседней пятиэтажки. Теперь жильцы расставляют мебель и обустраивают комнаты с улучшенной отделкой. Всего в жилом комплексе чуть более 100 квартир.

Подробнее – в программе "Новости дня".