28 сентября, 05:10

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 194 в Москве

Электробусы вышли на маршрут № 194, который следует от станции метро "Петровско-Разумовская". Инновационные машины с комфортом довезут до школ, детских садов, парков и других важных точек.

Главное их отличие в том, что двери открываются наружу, не занимая место в салоне. В ближайшие пару лет в Москву планируют поставить более тысячи таких машин, 100 из них уже прибыли в город.

Подробнее – в программе "Новости дня".

