"Новости дня": новый тоннель под Москвой-рекой свяжет две станции метро

Новый тоннель под Москвой-рекой в районе Нагатинского затона свяжет станции метро "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Он станет частью будущей Бирюлевской линии.

Сама станция "Остров Мечты" будет не глубокой. Ее строят между Проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. С одной стороны будет подземный вестибюль, с другой – наземный пешеходный переход на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии.

