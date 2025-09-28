"Новости дня": новый тоннель под Москвой-рекой свяжет две станции метро

Форма поиска по сайту

Новый тоннель под Москвой-рекой в районе Нагатинского затона свяжет станции метро "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". Он станет частью будущей Бирюлевской линии.

Сама станция "Остров Мечты" будет не глубокой. Ее строят между Проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком. С одной стороны будет подземный вестибюль, с другой – наземный пешеходный переход на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
