27 сентября, 12:05

Транспорт

"Новости дня": дополнительный участок построят на Московском скоростном диаметре

"Новости дня": дополнительный участок построят на Московском скоростном диаметре

Дополнительный участок построят на Московском скоростном диаметре по Каспийской улице до Севанской. По проекту, создадут и реконструируют более двух километров дорог.

Также от Севанской до МСД будет еще несколько эстакад и проезд под Бакинской улицей. Два новых участка улучшат транспортную доступность сразу пяти районов. Основные работы должны завершить в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
