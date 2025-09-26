Форма поиска по сайту

26 сентября, 12:10

Общество

"Новости дня": осенний сезон проекта "Время добра" стартует в Москве

"Новости дня": осенний сезон проекта "Время добра" стартует в Москве

Осенний сезон проекта "Время добра" стартует в Москве в выходные, 27 и 28 сентября. Желающие смогут стать волонтерами и принять участие в акциях, мастер-классах, субботниках и других событиях.

Всего подготовили более 50 мероприятий по разным направлениям. Например, участников научат плести маскировочные сети и делать незатухающие спички для бойцов СВО. Также волонтеры смогут помочь животным из приютов и привести в порядок территории около памятников.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществогородвидео

