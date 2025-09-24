"Новости дня": в Коптеве началось заселение дома по реновации

В районе Коптево заселяют один из самых масштабных домов по программе реновации. Комплекс состоит из 5 высотных корпусов с 864 квартирами, 12 из которых адаптированы для маломобильных граждан.

В новостройке предусмотрены просторные холлы, комнаты для консьержей, а также специальные помещения для колясок и велосипедов. Для помощи при переселении на 1-м этаже работает Центр информирования населения, где специалисты помогают решать все вопросы жителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".