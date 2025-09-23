Форма поиска по сайту

23 сентября, 12:10

Транспорт

"Новости дня": столичный электрофлот пополнился судами "Рудневка" и "Самородинка"

Два новых электросудна доставили из Санкт-Петербурга в Москву

Столичный электрофлот пополнился двумя новыми судами. "Рудневку" и "Самородинку" доставили в Москву из Санкт-Петербурга.

Этот вид транспорта стал еще более инновационным и комфортным для пассажиров. Там установили удобные кресла, приятную подсветку и большие экраны с информацией о маршруте. Для ожидания транспорта оборудованы станции, вмещающие от 40 до 80 человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

