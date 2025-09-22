"Новости дня": ставку по "Семейной ипотеке" могут снизить до 4%

В Госдуме обсуждают новые условия "Семейной ипотеки". Как сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ставку предлагают привязать к числу детей в семье.

При рождении второго ребенка ипотеку можно будет взять под 6%, а при появлении третьего или четвертого ставка может снизиться до 4%.

Инициатива направлена на стимулирование рождаемости в России. Сейчас документ находится на стадии обсуждения в Госдуме и Минфине. Подробнее – в программе "Новости дня".