"Новости дня": подросткам расскажут о приумножении сбережений на фестивале в Москве

День для подростков на фестивале финансовой грамотности в Москве проходит в районе Соколиная Гора. Эксперты учат школьников правильно обращаться с деньгами, рассказывают о финансовой безопасности и способах приумножения сбережений.

В этом году одна из центральных площадок фестиваля – Московский центр качества образования. Гостей ждут 220 площадок с лекциями, мастер-классами и интерактивными играми. Каждый день программы посвящен отдельной теме, включая предпринимательство.

Фестиваль финансовой грамотности проводится в столице уже в девятый раз. Программа интерактивных и теоретических занятий продлится до 27 сентября.

Подробнее – в программе "Новости дня".