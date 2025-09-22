Форма поиска по сайту

22 сентября, 12:15

Общество

"Новости дня": подросткам расскажут о приумножении сбережений на фестивале в Москве

"Новости дня": подросткам расскажут о приумножении сбережений на фестивале в Москве

Госпитальные школы по московской модели появятся в регионах России

Температура может приблизиться к 30 градусам в Москве 22 сентября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 22 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 22 сентября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 сентября

Фестиваль "Промфест" пройдет в Москве 27 сентября

22 сентября станет самым теплым днем в Москве с начала осени

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В Госдуме предложили изменить условия семейной ипотеки

День для подростков на фестивале финансовой грамотности в Москве проходит в районе Соколиная Гора. Эксперты учат школьников правильно обращаться с деньгами, рассказывают о финансовой безопасности и способах приумножения сбережений.

В этом году одна из центральных площадок фестиваля – Московский центр качества образования. Гостей ждут 220 площадок с лекциями, мастер-классами и интерактивными играми. Каждый день программы посвящен отдельной теме, включая предпринимательство.

Фестиваль финансовой грамотности проводится в столице уже в девятый раз. Программа интерактивных и теоретических занятий продлится до 27 сентября.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществофинансыгородфестиваливидео

