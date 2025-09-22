22 сентября, 04:15Общество
"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты
В Донском районе прошел День Белого халата в медицинском колледже № 1. Более тысячи первокурсников официально вступили в медицинское сообщество, дав клятву студентов-медиков.
Для них прозвучали напутствия от врачей ведущих клиник, выступления старшекурсников и творческие номера. После окончания колледжа выпускники смогут устроиться на работу в медицинские организации системы департамента здравоохранения Москвы или продолжить обучение в медицинских университетах.
