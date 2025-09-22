Форма поиска по сайту

22 сентября, 04:15

Общество

"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты

"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты

В Донском районе прошел День Белого халата в медицинском колледже № 1. Более тысячи первокурсников официально вступили в медицинское сообщество, дав клятву студентов-медиков.

Для них прозвучали напутствия от врачей ведущих клиник, выступления старшекурсников и творческие номера. После окончания колледжа выпускники смогут устроиться на работу в медицинские организации системы департамента здравоохранения Москвы или продолжить обучение в медицинских университетах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
