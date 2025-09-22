Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 01:10

Город

"Новости дня": в Сокольниках открылся Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа

"Новости дня": в Сокольниках открылся Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа

В Сеченовском университете раскрыли новые осложнения после коронавируса

Новости социального блока Москвы

Срок патента на шприц-ручку для аллергиков EpiPen истек во всем мире

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

"Новости дня": в Зеленограде открыли обновленный филиал детской поликлиники

Американские ученые нашли связь между крепким иммунитетом и тяжелыми заболеваниями

Собянин: к 2030 году завершим создание нового каркаса стационарной помощи

В Москве открылся 8-й Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни"

Московские ученые нашли связь между коронавирусом и остеонекрозом

В районе Сокольники начал работать уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, который входит в новый комплекс больницы Святого Владимира. В центре применяются современные методы заместительной почечной терапии для лечения детей.

В новом комплексе больницы разместились 20 отделений с современным оборудованием, включая лаборатории для ускоренного получения результатов анализов. Это уже третья подобная детская больница в Москве. Ранее масштабное обновление прошло в Морозовской больнице, а также был возведен детский корпус в Коммунарке.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика