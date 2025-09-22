22 сентября, 01:10Город
"Новости дня": в Сокольниках открылся Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа
В районе Сокольники начал работать уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, который входит в новый комплекс больницы Святого Владимира. В центре применяются современные методы заместительной почечной терапии для лечения детей.
В новом комплексе больницы разместились 20 отделений с современным оборудованием, включая лаборатории для ускоренного получения результатов анализов. Это уже третья подобная детская больница в Москве. Ранее масштабное обновление прошло в Морозовской больнице, а также был возведен детский корпус в Коммунарке.
Подробнее – в программе "Новости дня".