21 сентября, 08:10

Экономика

"Новости дня": в столичных магазинах можно купить яйца по 35 рублей

Москвичи могут покупать яйца по более низким ценам. По состоянию на 8 сентября десяток стоил в среднем 82,5 рубля, что на 21% меньше, чем год назад. В магазинах встречаются яйца по 40 и 35 рублей.

Эксперты связывают снижение цен с государственными мерами, включая ограничение экспорта и рост предложения на внутреннем рынке. Кроме того, повышение маржинальности производителей и долгосрочные соглашения с торговыми сетями помогли сохранить доходность птицеводов.

