"Новости дня": Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу в Москве

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В сентябре наблюдается сезонный рост заболеваемости среди взрослых и детей. Специалисты напоминают, что грипп опасен осложнениями, такими как пневмония, абсцессы, отиты и менингит.

Москвичам советуют сделать прививку заранее, так как иммунитет формируется через две недели после вакцинации. Также важно носить маски или респираторы в общественных местах и чаще мыть руки.

Подробнее – в программе "Новости дня".