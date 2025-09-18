Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:10

Технологии

"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

"Это Москва. Туризм": куда идти знакомиться с роботами

В России туристы смогут заселяться в отели по биометрии

Оживление фотографий при помощи ИИ стало трендом в Сети

Первый день форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в "Зарядье"

В соцсетях завирусился ролик со взломом домофона при помощи нейросети

Нейросеть стала лидером политической партии в Японии

Выездная регистрация подтвержденных биометрических данных появилась в России

Нейросеть Алису научили оживлять фотографии

"Техно": искусственный интеллект начал допускать больше ошибок

Новый российский мессенджер MAX может стать цифровым аналогом общегражданского паспорта. Разработчики внедрили в пилотном режиме функцию создания цифрового профиля гражданина.

Он будет работать как аналог бумажных документов и даст, например, возможность подтверждать возраст, статус пенсионера, студента и многодетного родителя.

Подтверждение личности в цифровом профиле будет проводиться с помощью QR-кода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
технологиивидео