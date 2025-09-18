"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

Новый российский мессенджер MAX может стать цифровым аналогом общегражданского паспорта. Разработчики внедрили в пилотном режиме функцию создания цифрового профиля гражданина.

Он будет работать как аналог бумажных документов и даст, например, возможность подтверждать возраст, статус пенсионера, студента и многодетного родителя.

Подтверждение личности в цифровом профиле будет проводиться с помощью QR-кода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.