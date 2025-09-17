"Новости дня": цены на яйца в Москве снизились на 21%

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 16:05

Экономика

Яйца в московских магазинах продолжают дешеветь. По данным на 8 сентября, десяток в среднем стоил 82,5 рубля, что на 21% меньше, чем год назад. В продаже встречаются яйца и по 40, и даже по 35 рублей.

Эксперты отмечают, что снижение стало возможным благодаря государственным мерам: ограничению экспорта, включению продукта в перечень социально значимых и соглашениям о сдерживании торговых наценок.

Подробности – в программе "Новости дня".

экономикаедагородвидео

