16 сентября, 08:10

Город

"Новости дня": библиотека № 10 открылась после обновления в Пресненском районе

Одну из старейших библиотек Москвы открыли после капитального обновления – читальню № 10 в Стрельбищенском переулке Пресненского района. Первых гостей ждали мастер-классы, викторины и лекции.

Детей обучали каллиграфии и проводили викторину по сказкам. Для взрослых прошла лекция о генеалогии и о том, как искать информацию о предках. В помещениях появились кабинеты для занятий и репетиций.

Подробнее – в программе "Новости дня".

