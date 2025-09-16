Форма поиска по сайту

16 сентября, 01:10

Транспорт

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Пассажиры протестировали новые станции Троицкой линии метро Москвы

Таксист в Москве отказался везти 39-летнего мужчину без автокресла

Открытие новых станций Троицкой линии метро сократило время в пути в три раза

Новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

Открытие новых станций Троицкой линии метро сократило время поездки до центра на 15 минут

"Новости дня": вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы

Четыре новые станции метро открылись в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Запущены поезда по новому участку Троицкой линии метро – от "Новаторской" до "ЗИЛ". Москвичам стали доступны еще четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". С их открытием завершился первый этап строительства изумрудной ветки. Теперь она включает в себя 11 станций. Дальше линия пойдет в сторону Троицка.

Уже почти год жители столицы помогают проекту "Экоточки Москвы". Сегодня в городе более 400 пунктов сбора вторсырья, куда можно сдать ненужную одежду, бумагу, пластик, а также старые шины. Главная цель проекта – популяризация раздельного сбора мусора, который после переработки обретает новую жизнь. С момента старта проекта собрано около 28 тонн бытовой техники и электроники.

Подробнее – в программе "Новости дня".

