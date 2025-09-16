"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

Запущены поезда по новому участку Троицкой линии метро – от "Новаторской" до "ЗИЛ". Москвичам стали доступны еще четыре станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". С их открытием завершился первый этап строительства изумрудной ветки. Теперь она включает в себя 11 станций. Дальше линия пойдет в сторону Троицка.

Уже почти год жители столицы помогают проекту "Экоточки Москвы". Сегодня в городе более 400 пунктов сбора вторсырья, куда можно сдать ненужную одежду, бумагу, пластик, а также старые шины. Главная цель проекта – популяризация раздельного сбора мусора, который после переработки обретает новую жизнь. С момента старта проекта собрано около 28 тонн бытовой техники и электроники.

