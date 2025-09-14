Форма поиска по сайту

14 сентября, 08:05

"Новости дня": Путин и Собянин открыли 4 станции Троицкой линии метро

"Новости дня": Путин и Собянин открыли 4 станции Троицкой линии метро

Сразу несколько станций новой Троицкой линии метро открыли Владимир Путин и Сергей Собянин в День города. Это "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". С их открытием протяженность изумрудной ветки метро превысила 25 километров. На линии работают современные поезда "Москва-2024", в которых есть климат-контроль, широкие двери, разъемы для зарядки гаджетов и информационные экраны.

11 центров женского здоровья открыли за последние годы в Москве. Также реконструировали и построили десятки больниц и поликлиник. В итоге средняя продолжительность жизни увеличилась почти до 80 лет.

Рекордное количество москвичей получили этим летом ключи от квартир по программе реновации. Новоселами стали 13,5 тысяч жителей. На первых этажах домов открываются магазины, кафе, пекарни, образовательные центры и салоны красоты. Во дворах размещают современные спортивные и детские площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
