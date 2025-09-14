"Новости дня": новые станции Троицкой линии столичного метро открылись в День города

Форма поиска по сайту

14 сентября, 04:10

Транспорт

Четыре станции Троицкой линии столичного метро открылись в День города. Пассажирам стали доступны станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". С их появлением протяженность изумрудной ветки превысила 25 километров.

Таким образом, улучшилась транспортная доступность более чем для миллиона москвичей. С Троицкой линии они теперь могут пересесть на МЦК, Калужско-Рижскую и Сокольническую ветки, а также на Большую Кольцевую линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

