"Новости дня": длина Троицкой линии метро составила 25 км с открытием новых станций

Протяженность Троицкой линии столичного метро составила 25 километров с открытием четырех новых станций – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Таким образом, улучшилась транспортная доступность более чем для миллиона москвичей.

Горожане и туристы теперь могут пересесть с изумрудной ветки на МЦК, Калужско-Рижскую и Сокольническую, а также Большую Кольцевую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.