13 сентября, 19:10

"Новости дня": несколько станций Троицкой линии метро открылись в День города

Несколько станций Троицкой линии столичного метрополитена открылись в День города, 13 сентября. Пассажиры теперь могут воспользоваться станциями "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". С их открытием протяженность изумрудной ветки метро превысила 25 километров.

В районе Сокольники открыли новый комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. Учреждение сможет принимать пациентов в тяжелом состоянии и сразу направлять их в противошоковый зал или экстренную операционную. В здании разместили 20 отделений, включая Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Благоустройство шести набережных завершилось в Москве. Специалисты привели в порядок территории от Садового кольца до Нагатинского затона. Раньше они представляли собой классические автодороги с узкими тротуарами, однако в процессе работ пешеходную часть расширили.

