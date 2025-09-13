"Новости дня": 15 столичных поликлиник проведут Дни открытых дверей

15 московских поликлиник 13 и 14 сентября проведут Дни открытых дверей для своих пациентов. Москвичи смогут оценить результаты обновления, рассмотреть интерьеры и узнать, какие врачи теперь принимают по месту прикрепления.

До 18:00 гостей ждут во взрослых и детских амбулаториях в Измайлове, Вешняках, Левобережном и Бибиреве. Регистрироваться для посещения не нужно. В поликлинике № 133 пройдет концерт с участием диджея, а посетителей угостят мороженым.

Подробнее – в программе "Новости дня".