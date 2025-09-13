13 сентября, 01:15Общество
"Новости дня": Роспотребнадзор создал тест для выявления микоплазменной инфекции
В Роспотребнадзоре разработали тест, который позволяет быстро выявить микоплазменную инфекцию. Именно она часто вызывает респираторные заболевания у детей и взрослых, приводит к воспалению верхних дыхательных путей и внебольничной пневмонии.
Инфекция передается воздушно-капельным путем. Тест позволяет определить ее за 25–30 минут. Раньше для этого требовалось до двух часов.
