13 сентября, 01:15

Общество

"Новости дня": Роспотребнадзор создал тест для выявления микоплазменной инфекции

В Роспотребнадзоре разработали тест, который позволяет быстро выявить микоплазменную инфекцию. Именно она часто вызывает респираторные заболевания у детей и взрослых, приводит к воспалению верхних дыхательных путей и внебольничной пневмонии.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Тест позволяет определить ее за 25–30 минут. Раньше для этого требовалось до двух часов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

