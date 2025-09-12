Форма поиска по сайту

12 сентября, 18:05

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин открыл шесть обновленных набережных

"Новости дня": Сергей Собянин открыл шесть обновленных набережных

Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки

В столице завершилось благоустройство шести набережных – от Садового кольца до Нагатинского затона. Их открыл Сергей Собянин.

По словам мэра, реконструировано и построено 100 километров набережных Москвы-реки. Раньше они представляли собой классические автомобильные дороги с узкими тротуарами. Однако теперь пешеходную часть расширили и создали уютные зоны отдыха со скамейками.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвыгородблагоустройствовидео

