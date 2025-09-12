"Новости дня": Сергей Собянин открыл шесть обновленных набережных

В столице завершилось благоустройство шести набережных – от Садового кольца до Нагатинского затона. Их открыл Сергей Собянин.

По словам мэра, реконструировано и построено 100 километров набережных Москвы-реки. Раньше они представляли собой классические автомобильные дороги с узкими тротуарами. Однако теперь пешеходную часть расширили и создали уютные зоны отдыха со скамейками.

