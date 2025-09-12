"Новости дня": три платформы для рельсового транспорта открыли на Площади трех вокзалов

Три платформы для рельсового транспорта открыли на Площади трех вокзалов в Москве. Они вошли в состав нового трамвайно-автобусного узла, где теперь можно быстро пересесть между МЦД, трамваями, автобусами и электробусами.

Первая платформа будет предназначена для трамваев в сторону Каланчевской улицы, станций метро "Проспект мира" и "Новослободская", а также Белорусского вокзала.

Вторая – для трамвая № 90, проходящего по проспекту Академика Сахарова до "Чистых прудов" и Павелецкого вокзала. Третья – для трамваев, автобусов и электробусов в сторону "Красносельской", "Сокольников" и Бауманской".

Подробнее – в программе "Новости дня".