12 сентября, 12:05

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Почти 5 миллионов товаров собрали москвичи для участников СВО, жителей новых регионов и приграничья, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Всего в городе работают 15 штабов, где принимают продукты, средства личной гигиены, одежду, детские товары и другое самое необходимое. Помогает собирать, сортировать и отправлять помощь большой волонтерский штаб. К нему уже присоединились более 17,5 тысяч человек. Сейчас добровольцы формируют посылки для детей.

В районе Площади трех вокзалов изменилось движение ряда автобусных маршрутов. Там добавили новые остановки с пересадкой на станции МЦД. Также автобусы теперь курсируют по трамвайным путям. Маршруты Т22 и Т88 поменяли номера на 622 и 686. Автобусы с номерами С633 и Н15 в сторону станции метро "Лубянка" теперь будут проезжать по Рязанскому и Южному проездам.

Обновленная площадка для выгула собак открылась на проспекте Вернадского в Ломоносовском районе. Здесь заменили покрытие и разместили барьеры, горки, кольца и более сложные тренажеры для баланса и координации животных. По периметру установили высокое ограждение.

