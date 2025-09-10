Форма поиска по сайту

10 сентября, 12:10

Общество

"Новости дня": московские специалисты отремонтируют почти 200 домов в Луганске и Донецке

"Новости дня": поэтический квартирник пройдет в обновленной библиотеке имени Лермонтова

Большинство участников опроса назвали поцелуи в общественных местах проявлением любви

Похолодание ожидается в ближайшие выходные в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, чем опасны наушники

"Специальный репортаж": вода живая и мертвая

Gloria Jeans на Тверской улице может закрыться из-за дорогой аренды

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 сентября

Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 10 сентября

Московские специалисты отремонтируют почти 200 домов в Луганске и Донецке до конца этого года. К осенне-зимнему сезону готовят жилье, школы и поликлиники. В городах ремонтируют дороги, мосты, отделения почты и коммуникации. В Донецке восстанавливают сети водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Новая пешеходная зона появится в районе Вешняки у транспортно-пересадочного узла "Выхино". Она пройдет между железнодорожными путями и диаметрами. Строители уже установили павильоны, где откроются магазины и кафе. Площадь перед ними выложат плиткой, сделают широкие проходы, установят клумбы-скамейки и обычные лавочки. Зона будет освещаться и находиться под камерами.

Во дворе на Энергетической улице в Лефортове завершили благоустройство детской площадки. Специалисты установили скалодром, веревочный парк, горки, качели, гимнастические кольца и канатную трассу. Для малышей поставили интерактивные панели. Для родителей организовали зону отдыха со скамейками. Всю территорию покрыли безопасным резиновым покрытием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
обществорегионыблагоустройствогородвидео

