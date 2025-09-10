"Новости дня": московские специалисты отремонтируют почти 200 домов в Луганске и Донецке

Московские специалисты отремонтируют почти 200 домов в Луганске и Донецке до конца этого года. К осенне-зимнему сезону готовят жилье, школы и поликлиники. В городах ремонтируют дороги, мосты, отделения почты и коммуникации. В Донецке восстанавливают сети водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Новая пешеходная зона появится в районе Вешняки у транспортно-пересадочного узла "Выхино". Она пройдет между железнодорожными путями и диаметрами. Строители уже установили павильоны, где откроются магазины и кафе. Площадь перед ними выложат плиткой, сделают широкие проходы, установят клумбы-скамейки и обычные лавочки. Зона будет освещаться и находиться под камерами.

Во дворе на Энергетической улице в Лефортове завершили благоустройство детской площадки. Специалисты установили скалодром, веревочный парк, горки, качели, гимнастические кольца и канатную трассу. Для малышей поставили интерактивные панели. Для родителей организовали зону отдыха со скамейками. Всю территорию покрыли безопасным резиновым покрытием.

