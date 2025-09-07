"Новости дня": тренеры подготовят москвичей к сдаче нормативов ГТО в парках столицы

В десяти парках столицы тренеры Москомспорта готовят москвичей к сдаче нормативов ГТО, без подготовки можно получить травму. Там проходят тренировки с постепенным наращиванием нагрузки.

Выпускники школ часто решают получить значок, чтобы им начислили дополнительные баллы для поступления в университет. Взрослые хотят улучшить физическую форму и приучить себя к регулярным занятиям.

