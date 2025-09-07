Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 05:10

Спорт

"Новости дня": тренеры подготовят москвичей к сдаче нормативов ГТО в парках столицы

"Новости дня": тренеры подготовят москвичей к сдаче нормативов ГТО в парках столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 сентября

Фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал рекордное число посетителей

"День ходьбы" отметили в Москве 6 сентября

ВМХ-гонка прошла на велодроме "Марьинский в Москве"

Организаторы отметили зрелищность соревнований ВМХ в Москве

В День ходьбы в Москве участники преодолеют маршрут длиной 3 километра

Участники Дня ходьбы в Москве отметили значимость подобных мероприятий

"Новости дня": москвичи вышли на День ходьбы

Более 500 спортсменов приняли участие в ВМХ-гонке в Москве

В десяти парках столицы тренеры Москомспорта готовят москвичей к сдаче нормативов ГТО, без подготовки можно получить травму. Там проходят тренировки с постепенным наращиванием нагрузки.

Выпускники школ часто решают получить значок, чтобы им начислили дополнительные баллы для поступления в университет. Взрослые хотят улучшить физическую форму и приучить себя к регулярным занятиям.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика