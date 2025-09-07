"Новости дня": бесплатные тренинги по развитию бренда пройдут в центре "Моя карьера"

Бесплатные тренинги по развитию бренда пройдут в центре "Моя карьера" в Таганском районе в сентябре. Например, 8 сентября откроется курс "Школа продаж", на котором можно будет освоить навыки торговли и отработать их на практике.

Участников также научат создавать личный бренд с нуля, представлять его через фото, видео, текст, а также разрабатывать контент-стратегию.



Подробнее – в программе "Новости дня".