07 сентября, 05:00

Город

"Новости дня": бесплатные тренинги по развитию бренда пройдут в центре "Моя карьера"

"Новости дня": бесплатные тренинги по развитию бренда пройдут в центре "Моя карьера"

Бесплатные тренинги по развитию бренда пройдут в центре "Моя карьера" в Таганском районе в сентябре. Например, 8 сентября откроется курс "Школа продаж", на котором можно будет освоить навыки торговли и отработать их на практике.

Участников также научат создавать личный бренд с нуля, представлять его через фото, видео, текст, а также разрабатывать контент-стратегию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
