06 сентября, 08:05

Спорт

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

В столице пройдет одно из главных спортивных событий осени – День ходьбы. Он объединит всех, кто ведет активный образ жизни и получает удовольствие от движения. В празднике Москомспорта примет участие и команда "Москва Доверие", куда пригласили героев программ и зрителей телеканала.

Перед стартом капитан команды, заслуженная артистка России Ольга Кабо, проведет разминку, а затем всех ждет прогулка протяженностью три километра по живописным улицам города. Участникам раздадут стартовые наборы, а на финише приготовили памятные медали и праздничный концерт.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
