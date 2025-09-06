"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

В столице пройдет одно из главных спортивных событий осени – День ходьбы. Он объединит всех, кто ведет активный образ жизни и получает удовольствие от движения. В празднике Москомспорта примет участие и команда "Москва Доверие", куда пригласили героев программ и зрителей телеканала.

Перед стартом капитан команды, заслуженная артистка России Ольга Кабо, проведет разминку, а затем всех ждет прогулка протяженностью три километра по живописным улицам города. Участникам раздадут стартовые наборы, а на финише приготовили памятные медали и праздничный концерт.

Подробнее – в программе "Новости дня".