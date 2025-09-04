Форма поиска по сайту

04 сентября, 16:05

"Новости дня": в Сиреневом саду можно научиться готовить растения к осени

"Новости дня": в Сиреневом саду можно научиться готовить растения к осени

В Сиреневом саду в районе Северное Измайлово проходят лекции проекта "Эконавигатор". Москвичей учат правильно готовить растения к осени: пересаживать многолетники, подкармливать почву и защищать ее от болезней.

Занятия проходят под открытым небом и носят практический характер. Все советы можно применить на даче или даже на балконе. Лекции проходят каждую неделю, посетить их могут все желающие. Вход свободный.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
