"Новости дня": в Москве запустили движение первого в России беспилотного трамвая

04 сентября, 01:15

В Москве запустили движение первого в России полностью беспилотного трамвая с пассажирами. По маршруту № 10 от станции метро "Щукинская" курсирует вагон, которым управляет не человек, а искусственный интеллект. Для пассажиров поездка остается такой же комфортной и безопасной. Сложнейшая система камер, радаров и лидаров обеспечивает обзор на 360 градусов и точность до 2 сантиметров. Технологию создали московские инженеры.

Жители столицы могут узнать, как устроен новый комплекс детской больницы святого Владимира. Для посетителей начали проводить экскурсии. Участникам покажут палаты нового уровня комфорта и современные операционные. Для юных гостей подготовили особую программу с яркими представлениями и призами.

С сентября в России вступили в силу новые правила расчета средней зарплаты. Теперь учитывается не только оклад, но и премии, надбавки и другие регулярные выплаты. Средняя зарплата используется при начислении отпускных, больничных, декретных и выходных пособий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

