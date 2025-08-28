"Новости дня": новый кинопарк "Москино" сможет принимать до 10 млн гостей в год

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 06:20

Культура

Новый кинопарк "Москино" в Краснопахорском районе сможет принимать до 10 миллионов гостей в год. Для них будут проводить экскурсии, на которых можно будет посмотреть декорации, в том числе повторяющие виды городов России, Европы, Ближнего Востока и других уголков страны. В настоящий момент на территории в 350 гектаров построили 34 натурные площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. В ближайшее время появятся несколько многофункциональных крытых павильонов и не менее 10 новых локаций.

Скоростные поезда центральных диаметров начнут ездить за пределы Москвы и Московской области. Маршруты собираются продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска. Проект планируют реализовать к 2030 году.

В России 1 сентября предложили сделать официально выходным днем. В Общественной палате отметили, что для реализации инициативы нужен переходный период, так как малый бизнес и предприятия с непрерывным графиком могут понести серьезные потери, а на заводах, в экстренных и медицинских службах внезапные отгулы невозможны. Законопроект уже внесли в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что сейчас работник может получить отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы.

В магазинах могут появиться "российские полки". Согласно инициативе, владельцы торговых точек должны организовать в залах витрины только с национальными непродовольственными товарами. На них смогут размещать как продукцию местного производства, так и выпущенную на территории стран Евразийского экономического союза.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
