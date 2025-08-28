"Новости дня": в Мещанском районе строят второй наземный вестибюль станции "Рижская"

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 00:10

В Мещанском районе строят второй наземный вестибюль станции "Рижская", который пассажиры смогут использовать для пересадок между Большой кольцевой линией метро и тремя линиями МЦД. Несмотря на сложности возведения такого объекта, строители уже соединили наземную часть с подземной.

Систему подготовки врачей в России ждет существенное изменение. Минздрав намерен сделать все бюджетные места в медицинских университетах целевыми, чтобы решить проблему дефицита кадров. Студенты будут обязаны отработать три года в государственных больницах или поликлиниках. Нарушителям контракта придется компенсировать затраты на их образование и даже выплатить штраф. Такие же условия хотят распространить на учащихся медицинских колледжей.

Россияне больше не смогут делиться сим-картами. С 1 сентября за это будет предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей. Пользоваться номером сможет только тот, на кого оформлен договор, однако было сделано исключение для близких родственников.

Подробнее – в программе "Новости дня".

