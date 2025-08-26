Форма поиска по сайту

26 августа

"Новости дня": ведущую к Рижской площади трамвайную линию восстановили спустя 30 лет

В Москве трамвайную линию, ведущую к Рижской площади, восстановили спустя 30 лет. С запуском движения местные жители снова получат возможность пользоваться современным и комфортным рельсовым транспортом.

На Трифоновской улице уже началась обкатка восстановленной линии. По ней проехал новый вагон "Львенок-Москва" из последней поставки. Запустить регулярное движение по линии планируют до конца года.

Москвичи определили, каким будет бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие 178 тысяч человек. 46% голосовавших выбрали вариант сохранения знаменитого дома-книжки и создания новой архитектурной достопримечательности.

С 1 сентября эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановить, поскольку истекает срок обязательного освидетельствования техники. Провести ТО по измененным правилам владельцы не могут, так как не успели утвердить новую систему.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
