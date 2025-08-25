Форма поиска по сайту

Новости

25 августа, 06:30

"Новости дня": более 200 семей из района Люблино переедут в новый дом по реновации

В новый дом, построенный в рамках программы реновации, переедут 220 семей из района Люблино. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Новостройка на Краснодарской улице стала 17-й в районе и рассчитана на 348 квартир, четыре из которых для маломобильных жителей.

В Сокольниках завершилось благоустройство территории возле Путяевского пруда. На северном берегу обновили детскую площадку и обустроили зону для пляжного волейбола, тренажеры и места для отдыха. На пляже установили спасательную вышку, душ и раздевалку. В ближайшее время там появится новый павильон спасательной станции.

Роспотребнадзор опроверг появление нового неизвестного вируса в России. В ведомстве рассказали, что сообщения в СМИ основаны на устаревших данных от 30 марта, касающихся микоплазменной пневмонии. Специалисты подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле.

В Госдуме опровергли введение запретов для дачников с 1 сентября. Раннее в СМИ появились сообщения о том, что с осени запретят открывать хостелы, автосервисы и точки общепита, а также продавать выращенные на участке овощи и фрукты. В ГД отметили, что запрет на коммерческую деятельность действует с 2018 года, а продажа излишков урожая с личного участка остается разрешенной, если он не превышает 50 соток и нет наемных работников.

