"Новости дня": Собянин принял решение о комплексном развитии 2 участков на западе Москвы

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 18:10

Мэр Москвы

Масштабная реорганизация территории ждет Филевский парк – на месте двух пустующих участков в Береговом проезде возведут современные общественно-деловые пространства. Об этом заявил Сергей Собянин.

Люди смогут работать и отдыхать, не покидая пределы района. Здесь создадут современные пространства для деловой активности и рабочие места. Появятся офисы предприятий, кафе, магазины и места отдыха.

Подробнее – в программе "Новости дня".

