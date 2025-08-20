20 августа, 18:10Мэр Москвы
"Новости дня": Собянин принял решение о комплексном развитии 2 участков на западе Москвы
Масштабная реорганизация территории ждет Филевский парк – на месте двух пустующих участков в Береговом проезде возведут современные общественно-деловые пространства. Об этом заявил Сергей Собянин.
Люди смогут работать и отдыхать, не покидая пределы района. Здесь создадут современные пространства для деловой активности и рабочие места. Появятся офисы предприятий, кафе, магазины и места отдыха.
Подробнее – в программе "Новости дня".