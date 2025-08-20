"Новости дня": новый разворот появится на Садовом кольце в районе Зубовской площади

На Садовом кольце в районе Зубовской площади появится новый разворот для автомобилистов. Это позволит увеличить пропускную способность данного участка и создаст удобный выезд на улицу Пречистенку.

По данным ЦОДД, новый разворот из двух полос обустроят с внешней стороны Садового кольца на Зубовском бульваре в районе дома 4, строения 1. Кроме того, светофор дополнят секцией сигнала разворота для безопасного маневра.

