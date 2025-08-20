Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 13:00

Транспорт

"Новости дня": новый разворот появится на Садовом кольце в районе Зубовской площади

"Новости дня": новый разворот появится на Садовом кольце в районе Зубовской площади

"Новости дня": первые в России высокоскоростные поезда планируют запустить в 2028 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 августа

"Аэрофлот" за месяц перевез 18 тысяч пассажиров между Москвой и Геленджиком

Техосмотр автомобилей может подорожать в РФ с 2026 года

В России предложили ввести аналог ОСАГО для самокатов

QR-коды для ответа на вопросы о работе наземного транспорта появились в столице

Собянин: началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за фестиваля "Спасская башня"

"Новости дня": у Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

На Садовом кольце в районе Зубовской площади появится новый разворот для автомобилистов. Это позволит увеличить пропускную способность данного участка и создаст удобный выезд на улицу Пречистенку.

По данным ЦОДД, новый разворот из двух полос обустроят с внешней стороны Садового кольца на Зубовском бульваре в районе дома 4, строения 1. Кроме того, светофор дополнят секцией сигнала разворота для безопасного маневра.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика