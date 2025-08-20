"Новости дня": у Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Около Зеленограда началось строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Здесь будет протестирован первый полностью отечественный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 километров в час.

Время в пути между двумя городами составит всего 2 часа 15 минут. Участок успешно прошел государственную экспертизу.

Подробнее – в программе "Новости дня".

