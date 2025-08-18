Форма поиска по сайту

18 августа, 18:15

Транспорт

"Новости дня": электробусы малого класса вышли на маршрут c914 в столице

В столице тестируют электробусы малого класса. Модель пока проходит обкатку. Для этого выбрали маршрут с914. Он перевозит примерно по 250 человек в день по будням в Чертанове Южном.

Мини-машины отличаются только габаритами. Они способны проехать по самым узким улицам, ведь длина электробуса составляет всего 5 метров. Несмотря на небольшой размер, у транспорта есть большая площадка для колясок, велосипеда или другого крупного багажа. Посадочных мест всего 10.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

