18 августа, 06:20

"Новости дня": новая станция метро улучшит транспортную доступность Хорошёво-Мнёвников

Станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии улучшит транспортную доступность района Хорошёво-Мнёвники.

Также снизится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию. Уменьшится трафик на Звенигородском и Новорижском шоссе.

Новая станция строится параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. У нее будет два подземных вестибюля. Их уже возвели, как и монолит платформы. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

