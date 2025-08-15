15 августа, 06:20Город
"Новости дня": лекция о разных видах мошенничества прошла в Тверском районе Москвы
Детям рассказали о разных видах финансового мошенничества в Тверском районе Москвы. В частности, несовершеннолетним объяснили, что такое вишинг.
Руководитель Центра финансовой грамотности при департаменте финансов Москвы Ольга Лукачева посоветовала не предоставлять никому персональные платежные данные. Также она напомнила о том, что нужно предпринимать профилактические меры защиты от мошенников. Подробнее – в программе "Новости дня".