"Новости дня": лекция о разных видах мошенничества прошла в Тверском районе Москвы

Детям рассказали о разных видах финансового мошенничества в Тверском районе Москвы. В частности, несовершеннолетним объяснили, что такое вишинг.

Руководитель Центра финансовой грамотности при департаменте финансов Москвы Ольга Лукачева посоветовала не предоставлять никому персональные платежные данные. Также она напомнила о том, что нужно предпринимать профилактические меры защиты от мошенников. Подробнее – в программе "Новости дня".

